Крунич: «На месте Слуцкого не участвовал бы в таких шоу. Тренер должен быть тренером»

Экс-полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Бранислав Крунич рассказал, смотрел ли он шоу с участием Леонида Слуцкого.

«Смотрели ли видео с его участием на YouTube? Там у них программа какая-то с Дзюбой или Березуцким, да? Я видел рекламу, но не смотрел. Я считаю, что тренер не должен заниматься этим. Тренер должен быть тренером. Но, конечно, никто не мешает ему самостоятельно распоряжаться своим свободным временем. Это личное дело каждого. Я поддерживаю его отношение к игрокам, но на его месте не участвовал бы в таких шоу. Слуцкий всегда был предрасположен к этому. На командных вечеринках он любил устраивать шоу. Ему нравится все это. Он построил уже достаточно серьезную тренерскую карьеру», — приводит слова Крунича Metaratings.ru.

27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера команды.