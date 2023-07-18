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Сегодня, 13:36

Булыкин рассказал, почему предпочтет Мостового Слуцкому на должности тренера

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, кого бы назначил главным тренером команды в случае его назначения генеральным директором клуба, — Александра Мостового или Леонида Слуцкого.

«Смотря какой клуб и каких исполнителей хотят привести с собой оба кандидата. Но если отбросить в сторону все нюансы, конечно, возьму Мостового. Все-таки он молодой перспективный специалист, а Слуцкий переключился на шоу-бизнес. Боюсь, нам с ним будет тяжело найти общий язык. Посмотрев последние видео, вообще засомневался», — цитирует Булыкина RT.

52-летний Слуцкий тренировал «Крылья Советов», ЦСКА, «Халл Сити» и дугие команды. Последним местом его работы был «Рубин», который он покинул в 2022 году.

Мостовой является бывшим полузащитником «Спартака», «Сельты» и других клубов. В июле в РФС сообщили, что 54-летний специалист приступил к обучению на лицензию тренера.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1175972-bulykin-mostovoi-sluckii-vybor
Александр Мостовой
Дмитрий Булыкин
Футбол
Леонид Слуцкий
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