Булыкин рассказал, почему предпочтет Мостового Слуцкому на должности тренера

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, кого бы назначил главным тренером команды в случае его назначения генеральным директором клуба, — Александра Мостового или Леонида Слуцкого.

«Смотря какой клуб и каких исполнителей хотят привести с собой оба кандидата. Но если отбросить в сторону все нюансы, конечно, возьму Мостового. Все-таки он молодой перспективный специалист, а Слуцкий переключился на шоу-бизнес. Боюсь, нам с ним будет тяжело найти общий язык. Посмотрев последние видео, вообще засомневался», — цитирует Булыкина RT.

52-летний Слуцкий тренировал «Крылья Советов», ЦСКА, «Халл Сити» и дугие команды. Последним местом его работы был «Рубин», который он покинул в 2022 году.

Мостовой является бывшим полузащитником «Спартака», «Сельты» и других клубов. В июле в РФС сообщили, что 54-летний специалист приступил к обучению на лицензию тренера.