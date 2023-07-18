Булыкин заявил, что у него осталось двоякое впечатление от пребывания Федуна в «Спартаке»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, какими функционерами в российском футболе он восторгается.

«Мне очень нравилось, какую систему выстроил в ЦСКА Евгений Гинер. Будет очень жалко, если он ни с кем не поделится своими знаниями о том, как должен функционировать коллектив. Все было организовано настолько грамотно, что складывалось ощущение, будто он сам играет. Очень четко он все объяснял», — приводит RT слова Булыкина.

Также он поделился мнением о бывшем президенте «Спартака» Леониде Федуне.

«От его пребывания в «Спартаке» осталось двоякое впечатление. С одной стороны, он любил футбол, тратил деньги и многое создал. С другой — его решения не всегда шли на пользу красно-белым. Вокруг менеджеров крутились разные агенты. А они отличные психологи и про любого клиента могут рассказать, какой он красавчик или какой бездарь», — добавил экс-футболист.

Гинер занял пост президента ЦСКА в 2001 году. После того как ВЭБ стал основным владельцем московского клуба в 2020 году, он получил должность заместителя председателя совета директоров, сохранив за собой пост президента ЦСКА.

Федун ушел с должности президента «Спартака» в 2022 году. Специалист руководил московской командой на протяжении 18 лет.