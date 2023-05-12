Бушманов: «Пока нет еврокубков, можно вернуть Кубок чемпионов Содружества»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов считает, что нужно возобновить футбольный турнир между командами СНГ.

«Для болельщиков это было бы интересно 100%. В принципе, пока нет еврокубков, можно вернуть Кубок чемпионов Содружества. Интересная идея, которую нужно проанализировать и понять, кто сможет участвовать, какой формат. Кто из команд СНГ сможет конкурировать с «Зенитом» или «Спартаком»? Тут, конечно, сложно понять, все-таки уровень нашего чемпионата выше, но в зимнюю паузу в январе можно проводить подобные матчи», — цирует Бушманова Legalbet.

Первый розыгрыш Кубка Содружества прошел а январе 1993 года. До 2011 года в турнире принимали участие клубы из стран СНГ, а с 2012-го в Кубке стали выступать молодежные и юношеские сборные.