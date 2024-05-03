Бышовец: «Игра в обороне опять стала проблемой «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо» (2:0) в матче 1/2 финала FONBET Кубка России Пути регионов.

«От «Динамо» ожидалось большего. Казалось, шансы у них были более оптимистичнее, чем у «Спартака». Всё-таки спартаковцы провели энергозатратную игру с «Локомотивом», поэтому ожидал преимущества «Динамо». Но «Спартак» внёс ротацию и владел инициативой.

Игра в обороне опять стала проблемой «Динамо», две ошибки свели на нет отдельные усилия. К тому же, мне кажется, что некоторые игроки испытывали последствия победы над «Зенитом». Может быть, в настрое, но и физически тоже. Но недооценки матча со «Спартаком» быть не могло. Не думаю, что у «Динамо» произошло головокружение от успехов. «Спартак» был готов сыграть на пределе своих возможностей. Чувствуется, что атмосфера в команде изменилась. На фоне «Динамо» они сыграли рационально», — приводит слова Бышовца Legalbet.