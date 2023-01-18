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Сегодня, 19:56

Дзюба пошутил про спадающие штаны Слуцкого: «В таком возрасте уже все падает»

Слуцкий примерил вещи на рынке под язвительные комментарии Дзюбы
Руслан Минаев
Артем Дзюба и Леонид Слуцкий на шоу «Плюшки».
Артем Дзюба и Леонид Слуцкий на шоу «Плюшки».
Артем Дзюба и Леонид Слуцкий на шоу «Плюшки».
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Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий примерил вещи на рынке под комментарии форварда Артем Дзюбы в новом выпуске шоу «Плюшки» на Youtube.

«Так, ребят, я пока в туалет пойду. Вы не против?» — вмешивается Дзюба в разговор Слуцкого и Лисевского.

«Телефон давай сюда, мне еще один скандал не нужен», — отвечает Лисевский.

Далее Слуцкий примеряет черную куртку и балаклаву.

«Вам все приталено, потому что вам все в любом случае натягивается», — отмечает Лисевский.

«Как вас и ваши команды всю карьеру постоянно натягивают», — добавляет Дзюба.

Артем Дзюба и Леонид Слуцкий на шоу «Плюшки».
Артем Дзюба и Леонид Слуцкий на шоу «Плюшки».

Следующий образ — молодежный. Слуцкий предстает со скейтбордами.

«А вас выдержат?» — улыбается Дзюба.

«Поэтому два взял», — отвечает Слуцкий.

«В такой одежде вас в медиалигу куда-нибудь позовут, шарлатаном», — продолжает Дзюба.

«Тебя даже в медиалигу не берут. Предлагал тебя и там, и сям», — снова отвечает Слуцкий.

Артем Дзюба и Леонид Слуцкий на шоу «Плюшки».
Артем Дзюба и Леонид Слуцкий на шоу «Плюшки».

Уходя с рынка Дзюба резюмирует наряды тренера: «у Слуцкого падают штаны, потому что в таком возрасте уже все падает».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • bk news
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Футбол
Леонид Слуцкий
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