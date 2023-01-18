Дзюба пошутил про спадающие штаны Слуцкого: «В таком возрасте уже все падает»

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Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий примерил вещи на рынке под комментарии форварда Артем Дзюбы в новом выпуске шоу «Плюшки» на Youtube.
«Так, ребят, я пока в туалет пойду. Вы не против?» — вмешивается Дзюба в разговор Слуцкого и Лисевского.
«Телефон давай сюда, мне еще один скандал не нужен», — отвечает Лисевский.
Далее Слуцкий примеряет черную куртку и балаклаву.
«Вам все приталено, потому что вам все в любом случае натягивается», — отмечает Лисевский.
«Как вас и ваши команды всю карьеру постоянно натягивают», — добавляет Дзюба.
Следующий образ — молодежный. Слуцкий предстает со скейтбордами.
«А вас выдержат?» — улыбается Дзюба.
«Поэтому два взял», — отвечает Слуцкий.
«В такой одежде вас в медиалигу куда-нибудь позовут, шарлатаном», — продолжает Дзюба.
«Тебя даже в медиалигу не берут. Предлагал тебя и там, и сям», — снова отвечает Слуцкий.
Уходя с рынка Дзюба резюмирует наряды тренера: «у Слуцкого падают штаны, потому что в таком возрасте уже все падает».
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