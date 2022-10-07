Нигматуллин: «Развиваю свои диджейские навыки, регулярно выступаю в Майами»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, что развивает в Майями футбольное направление.

«Год выдался хорошим. Живем, развиваемся и получаем удовольствие от жизни. У меня есть футбольное направление в Майами, я его стараюсь развивать, также развиваю и свои диджейские навыки, регулярно выступаю здесь в Майами. И как всегда пытаюсь запустить и какие-то новые проекты, мне это интересно», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Ранее 47-летний Нигматуллин объяснил, почему не хочет работать футбольным тренером. Он завершил карьеру в 2009 году.