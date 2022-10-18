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Сегодня, 18:09

Булыкин считает, что Бензема заслуженно получил «Золотой мяч»

Руслан Минаев

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о том, что нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча». Церемония награждения состоялась 17 октября в Париже.

«Думаю, Бензема получил «Золотой мяч» справедливо. У него было несколько конкурентов, среди которых выделю Роберта Левандовски. Но французский нападающий по праву оказался сильнее. На окончательный выбор повлияло множество критериев. Считаю, что с таким решением согласится большинство болельщиков и специалистов», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

4-летний игрок в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров. В составе мадридского клуба футболист играет с 2007 года. Всего он провел за команду 421 матч, забив 223 гола.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10360721-bulykin-vydelil-osnovnogo-konkurenta-benzema-v-borbe-za-zolotoj-myach.html
Дмитрий Булыкин
Карим Бензема
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Рианчо считает, что Бензема заслуженно получил «Золотой мяч»