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Сегодня, 20:12

Слуцкий сжег свои вещи на рынке под шутки Дзюбы

Руслан Минаев
Артем Дзюба и Леонид Слуцкий на шоу «Плюшки».
Комик Богдан Лисевский жарит котлеты.
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Бывший наставник «Рубина» Леонид Слуцкий вместе с форвардом Артемом Дзюбой сожгли вещи тренера на рынке. Это было одним из условий шоу «Плюшки» на Youtube.

После того, как Слуцкий купил новые вещи на рынке, ведущий юмористического канала Богдан Лисевский сжег старые вещи тренера со словами: «Нужно расстаться со старой жизнью».

«Мне будет скучно и горько их терять», — сказал Слуцкий.

Артем Дзюба и Леонид Слуцкий на шоу «Плюшки».
Артем Дзюба и Леонид Слуцкий на шоу «Плюшки».

Далее ведущий достает сковородку и начинает жарить на костре котлеты.

Комик Богдан Лисевский жарит котлеты.
Комик Богдан Лисевский жарит котлеты.

«Сейчас Викторович точно дрогнет», — шутит Дзюба.

«А ты мой паспорт вынул?» — спрашивает ведущего Слуцкий.

«Лень, новая жизнь, новое имя. Пойдем, Здравко Петкович», — отвечает Лисевский.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Артем Дзюба
Футбол
Леонид Слуцкий
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Дзюба пошутил про спадающие штаны Слуцкого: «В таком возрасте уже все падает»