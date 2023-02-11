0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол

Сегодня, 18:21

Зокора: «Москва — один из самых красивых городов мира»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной Кот-д'Ивуара Дидье Зокора поделился впечатлениями от России.

42-летний футболист принимает участие в Кубке Легенд имени Константина Еременко, который проходит в Москве. Он выступает за сборную Африки.

«Это не первый раз, когда я посетил Россию. Это мое второе посещение этой страны. Когда-то я был здесь. Мне нужны было пройти лечение, нужны были лекарства. Я летал сюда из Кот-д'Ивуара. Я посещал Москву. Это потрясающе. Я был во многих странах Европы. Но Москва — один из самых красивых городов мира. Это праздник. Посетить — эту страну праздник для меня, — приводит «Спорт День за Днем» слова Зокоры.

Кубок Легенд-2023 проходит на арене «Мегаспорта» с 11 по 12 февраля.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/zokora-nazval-moskvu-odnim-iz-samykh-krasivykh-gorodov-mira
Футбол
Дидье Зокора
0
Читайте также
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
«Теперь мы залпы слышим часто»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Байден признался, с каким невидимым человеком он постоянно здоровается
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Николас Пареха: «Рад снова видеть фанатов «Спартака». Я счастлив, что они кричат мое имя, поддерживают»

Эммануэль Эбуэ: «Помню, как Аршавин забил четыре гола «Ливерпулю». Никто не верил, что это возможно»