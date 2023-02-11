Зокора: «Москва — один из самых красивых городов мира»

Бывший полузащитник сборной Кот-д'Ивуара Дидье Зокора поделился впечатлениями от России.

42-летний футболист принимает участие в Кубке Легенд имени Константина Еременко, который проходит в Москве. Он выступает за сборную Африки.

«Это не первый раз, когда я посетил Россию. Это мое второе посещение этой страны. Когда-то я был здесь. Мне нужны было пройти лечение, нужны были лекарства. Я летал сюда из Кот-д'Ивуара. Я посещал Москву. Это потрясающе. Я был во многих странах Европы. Но Москва — один из самых красивых городов мира. Это праздник. Посетить — эту страну праздник для меня, — приводит «Спорт День за Днем» слова Зокоры.

Кубок Легенд-2023 проходит на арене «Мегаспорта» с 11 по 12 февраля.