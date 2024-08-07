Чанов признался, что был счастлив играть и работать с Газзаевым

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился воспоминаниями о совместной работе с Валерием Газзаевым, которому 7 августа исполнилось 70 лет.

«Мне в жизни здорово повезло: мне удалось и поиграть вместе с ним, в сборной СССР, и потренировать под его началом. Классный игрок и великий тренер — результаты говорят сами за себя. Именно при нем российская команда впервые выиграла еврокубок (Кубок УЕФА-2005 — Прим. «СЭ»).

Классный специалист, прекрасный психолог... Мог настроить на любой матч и понимал каждого игрока не только как тренер, но и пропускал через себя как игрок, потому что сам был классным футболистом. Для меня было счастьем работать с ним", — цитирует Чанова Vprognoze.ru

Вячеслав Чанов и Валерий Газзаев вместе работали в ЦСКА с 2002 по 2003 и с 2004 по 2008 год.