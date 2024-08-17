Черчесов назвал Дзюбу и ряд других футболистов игроками с «уличным характером»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос «СЭ» об участии российских футболистов в уличных турнирах.

— С кем больше всего хотели бы увидеться?

— Вчера с Джикией и Гильерме разговаривал по телефону. До этого переписывался с Артемом Дзюбой, пару недель назад с Антоном Миранчуком. Они тоже с Джикией где-то были. В любом случае у нас контакт сохраняется. Но сегодня я с удовольствием увижу их на поле. Наконец-то они попали в свою лигу!

— В свою лигу?

— Они же уличные как бы футболисты по характеру.

— Как раз пока у Джикии, Дзюбы, Миранчука нет клубов.

— У Гильерме тоже. Здесь они совместят приятное с полезным, — сказал Черчесов «СЭ» в рамках «Т-Лиги уличного футбола».

Сборная Казахстана объявила о назначении Черчесова 3 июня. До этого его последним местом работы был венгерский «Ференцварош». Он возглавлял команду из Будапешта с августа 2021 по июль 2023 года.