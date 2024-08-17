Черчесов считает, что уличные турниры популяризируют футбол

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о популяризации футбола посредством уличных турниров.

— Это повышает интерес, потому что многие сидят в гаджетах.

— Согласен, проведение таких турниров большой плюс. Надеюсь, он станет традиционным, будет проходить несколько раз в год, чтобы собирать любителей футбола. Тем более знаю, что здесь сегодня будут многие мои подопечные. Им тоже приятно поиграть, пропагандировать здоровый образ жизни. Всем это доставляет удовольствие. Это одна из самых главных вещей, — сказал Черчесов «СЭ» в рамках «Т-Лиги уличного футбола».

Сборная Казахстана объявила о назначении Черчесова 3 июня. До этого его последним местом работы был венгерский «Ференцварош». Он возглавлял команду из Будапешта с августа 2021 по июль 2023 года.