Черданцев заявил, что не хотел бы оказаться в прошлом из-за риска быть сожженным

Комментатор Георгий Черданцев ответил на вопрос о путешествиях во времени.

«Что касается прошлого, у меня очень сложное восприятие. Думаю, что люди того времени примерно минут через пять сожгли бы меня на костре или посадили на кол, признав каким-нибудь демоном, в зависимости от того, в какой стране я бы оказался. Поэтому это рискованное мероприятие», — приводит слова Черданцева «Спорт День за Днем».

Черданцев снялся в сериале «Казачок», в котором рассказывается про подростка, попавшего в прошлое.