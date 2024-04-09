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Сегодня, 17:25

Черданцев заявил, что не хотел бы оказаться в прошлом из-за риска быть сожженным

Георгий Черданцев.
Фото Global Look Press
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Комментатор Георгий Черданцев ответил на вопрос о путешествиях во времени.

«Что касается прошлого, у меня очень сложное восприятие. Думаю, что люди того времени примерно минут через пять сожгли бы меня на костре или посадили на кол, признав каким-нибудь демоном, в зависимости от того, в какой стране я бы оказался. Поэтому это рискованное мероприятие», — приводит слова Черданцева «Спорт День за Днем».

Черданцев снялся в сериале «Казачок», в котором рассказывается про подростка, попавшего в прошлое.

Источник: «Спорт День за Днем»
Футбол
Георгий Черданцев
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