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Сегодня, 12:50

Свищев — о победе фильма про Яшина на фестивале в Италии: «Туда политики еще не добрались»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» на международном фестивале спортивного кино Paladino d'Oro Sport Film Festival в Италии.

«Это радостная новость. Да, может, это не самый известный фестиваль, но это говорит о том, что там, за границей людям интересна духовная, культурная и спортивная жизнь россиян. Правдивый фильм, правдивая история — это и должно побеждать. Там, куда политики еще не добралась, побеждает профессионализм. Поэтому картина и нашел отклик у жюри и получил свою награду», — сказал Свищев «СЭ».

Награду «лучший фильм» фестиваля получил продюсер ленты Олег Капанец.

Лев Яшин
Дмитрий Свищев
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Фильм про Яшина выиграл главный приз на фестивале спортивного кино в Италии