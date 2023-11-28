Свищев — о победе фильма про Яшина на фестивале в Италии: «Туда политики еще не добрались»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» на международном фестивале спортивного кино Paladino d'Oro Sport Film Festival в Италии.

«Это радостная новость. Да, может, это не самый известный фестиваль, но это говорит о том, что там, за границей людям интересна духовная, культурная и спортивная жизнь россиян. Правдивый фильм, правдивая история — это и должно побеждать. Там, куда политики еще не добралась, побеждает профессионализм. Поэтому картина и нашел отклик у жюри и получил свою награду», — сказал Свищев «СЭ».

Награду «лучший фильм» фестиваля получил продюсер ленты Олег Капанец.