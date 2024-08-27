Депутат Госдумы от Дагестана: «Анжи» возрождать не планируем, республика не потянет два клуба»

Депутат Госдумы от Дагестана Султан Султанов ответил «СЭ» на вопрос, заинтересована ли республика в возрождении футбольного клуба «Анжи».

«Есть поговорка: «Боливар двоих не выдержит». Здесь точно так же: все упирается в финансы. Для «Динамо Махачкала» выход в РПЛ — прорыв и большое достижение. Клубу почти сто лет, и это долгая история развития команды в Дагестане. Были этапы и забвения, и возрождения как Феникс. Для нас это большой вызов. Главное сейчас не распыляться, а сконцентрироваться на конкретном результате: закрепиться в РПЛ. В отличие от многих других команд, у которых финансовые возможности шире, понимаем, что стоит непростая задача перед тренерским штабом и командой.

Если будет частный случай с инвестором, как было с «Анжи» до этого — другое дело. Но не слышал, что есть какие-либо предложения. Для республики в целом два клуба — это тяжелая задача. Мы помним про «Анжи». У нас теплые воспоминания по команде, а претензии — к бездарному менеджменту, который под конец развалил клуб. Надо понять, что такое «Анжи» в 2024 году — кто хозяин товарного знака, чтобы не было проблем. Поживем — увидим», — сказал Султанов «СЭ».

«Анжи» был основан в 1991 году и расформирован в июне 2022 года. Лучшим результатом команды является 3-е место в чемпионате России и выход в финал национального Кубка по итогам сезона-2012/13. В еврокубках высшее достижение — выход в 1/8 Лиги Европы в сезоне-2013/14.