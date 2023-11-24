Ди Мария объявил, что завершит карьеру в сборной Аргентины

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария сообщил, что близок к завершению карьеры в национальной команде.

«С болью в душе и чувством кома в горле я говорю «до свидания» самому прекрасному, что случилось со мной за всю карьеру», — приводит слова Ди Марии журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

35-летний Ди Мария дебютировал за сборную Аргентины 6 сентября 2008 года в матче с Парагваем. Всего полузащитник провел за сборную 136 матчей и отметился 29 голами. В составе команды Ди Мария стал победителем Кубка Америки — 2021 и чемпионом мира в 2022 году. Он также выиграл золотые медали Олимпиады-2008 в составе олимпийской сборной.