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Сегодня, 09:11

Ди Мария объявил, что завершит карьеру в сборной Аргентины

Виктория Кравченко
Анхель Ди Мария.
Фото Reuters
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Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария сообщил, что близок к завершению карьеры в национальной команде.

«С болью в душе и чувством кома в горле я говорю «до свидания» самому прекрасному, что случилось со мной за всю карьеру», — приводит слова Ди Марии журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

35-летний Ди Мария дебютировал за сборную Аргентины 6 сентября 2008 года в матче с Парагваем. Всего полузащитник провел за сборную 136 матчей и отметился 29 голами. В составе команды Ди Мария стал победителем Кубка Америки — 2021 и чемпионом мира в 2022 году. Он также выиграл золотые медали Олимпиады-2008 в составе олимпийской сборной.

Анхель Ди Мария
Сборная Аргентины по футболу
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