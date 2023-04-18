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Сегодня, 17:24

Директор «Тосно»: «У «Зенита» постоянно к нам были какие-то претензии»

Алина Савинова
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Директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко высказался об отношениях клуба с «Зенитом».

«С моей стороны, никаких нареканий к «Зениту» не было. Мы всегда уважали «Зенит» и считались с их мнением. С их стороны такого отношения к нам не наблюдалось. У них постоянно были к нам какие-то претензии. Не то, что постоянные, но они на нас смотрели свысока. Мы для них, наверное, ничем, кроме как раздражителями, не являлись», — приводит «Спорт День за Днем» слова Матюшенко.

«Тосно» является обладателем Кубка России сезона-2017/18. Клуб был расформирован в 2018 году, однако в 2023-м было объявлено о его возрождении.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/direktor-tosno-matyushenko-u-zenita-postoyanno-k-nam-byli-kakie-to-pretenzii
Футбол
ФК Зенит
ФК Тосно
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