Директор «Тосно»: «У «Зенита» постоянно к нам были какие-то претензии»

Директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко высказался об отношениях клуба с «Зенитом».

«С моей стороны, никаких нареканий к «Зениту» не было. Мы всегда уважали «Зенит» и считались с их мнением. С их стороны такого отношения к нам не наблюдалось. У них постоянно были к нам какие-то претензии. Не то, что постоянные, но они на нас смотрели свысока. Мы для них, наверное, ничем, кроме как раздражителями, не являлись», — приводит «Спорт День за Днем» слова Матюшенко.

«Тосно» является обладателем Кубка России сезона-2017/18. Клуб был расформирован в 2018 году, однако в 2023-м было объявлено о его возрождении.