Дисциплинарный комитет ФИФА изучит возможные правонарушения со стороны Израиля

Дисциплинарный комитет ФИФА планирует изучить возможные правонарушения со стороны Израиля, сообщает пресс-служба организации.

«Совет ФИФА проявил должную осмотрительность в этом очень деликатном вопросе, и на основе тщательной оценки мы последовали совету независимых экспертов», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее Федерация футбола Палестины при поддержке еще 11 национальных федераций официально потребовала отстранить Израильскую федерацию футбола от любой деятельности в рамках ФИФА за «грубое и постоянное нарушение регламента ФИФА, а также регулярное беспрецедентное попрание прав палестинских клубов и футболистов».