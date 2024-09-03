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Сегодня, 11:27

Дмитрий Черышев — о сыне: «Денис завершил карьеру? Ему еще играть и играть!»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России и главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев ответил на вопрос о будущем своего сына Дениса Черышева.

Экс-полузащитник сборной России находится без клуба после ухода из «Венеции» по окончании сезона-2024/25 в связи с завершением контракта.

«Нет, карьеру Денис не завершил. Ему еще играть и играть! Он ведет переговоры с разными клубами, так что ждем новостей», — цитирует Черышева-старшего Metaratings.

33-летний Денис Черышев также известен по выступлениям за «Реал Мадрид», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». На его счету 33 матча и 12 голов за сборную России.

Источник: Metaratings
Денис Черышев
Дмитрий Черышев
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