Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Саудовская Аравия
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:35

ДоброFON — новая благотворительная программа БК ФОНБЕТ

ДоброFON.
Telegram Дзен

Букмекерская компания ФОНБЕТ проводит ребрендинг благотворительной программы «Ставка на добро». В новом сезоне-2023/24 все благотворительные акции будут проходить под брендом «ДоброFON».

Название «ДоброFON» отсылает к акции, которую букмекер проводил на матчах плей-офф FONBET Кубка России в сезоне-2022/23. По условиям акции количество болельщиков на матчах Кубка умножали на 100, а с полуфинальных матчей Пути регионов и Пути РПЛ — на 300 рублей. Полученную сумму конвертировали в рубли и отправляли на благотворительность в регион, в котором проходила игра. Акция прошла на 13 матчах FONBET Кубка России, а общая сумма пожертвований составила внушительные 57 386 600 рублей.

Благотворительные акции под эгидой «ДоброFON» продолжат свою работу и на хоккейных матчах. Ранее в хоккейном сезоне-2022/23 благотворительная программа «Ставка на добро», КХЛ и Федерация адаптивного хоккея провели очередную совместную акцию «Голевая передача». Согласно ее условиям, каждая заброшенная шайба в КХЛ конвертировалась в 1000 рублей, которые направлялись на поддержку детского адаптивного хоккея. Номинал шайбы на время плей-офф был увеличен до 2000 рублей. Итоговая сумма, сформированная в рамках «Голевой передачи» в сезоне-2022/23, составила 4 730 000 рублей. 3 838 000 рублей были направлены на организацию учебно-тренировочных интенсивов, которые проходили по трем дисциплинам адаптивного хоккея: следж-хоккею (Барнаул), специальному хоккею (Челябинск) и хоккею для незрячих ребят (Йошкар-Ола), в которых приняли участие более 50 детей из разных команд со всей страны.

В апреле 2023 года на федеральной территории «Сириус» прошел юбилейный V Всероссийский фестиваль адаптивного хоккея. В спортивном празднике, организованном Федерацией адаптивного хоккея при поддержке благотворительной программы «Ставка на добро», приняли участие 63 команды из 39 регионов России, включая команды из Донецкой и Луганской республик. Общее количество участников превысило 2000 человек, а все матчи фестиваля проходили в трех дисциплинах: по специальному хоккею, хоккею для незрячих и следж-хоккею для детей с нарушением ОДА.

Кроме того, в сезоне-2022/23 при поддержке «Ставки на добро» были проведены благотворительные акции на матчах КХЛ: «Доброшрифт», «Мишкопад» и матч «Салават Юлаев» — «Авангард» в поддержку Родиона Амирова. Помимо этого, «Ставка на добро» приняла участие в товарищеском матче ЦСКА — 2DROTS, по итогам которого было сделано пожертвование на сумму 500 000 рублей в Фонд борьбы с лейкемией.

Общая сумма благотворительной помощи в сезоне-2022/23 составила 82 699 949 рублей.

«Третий год продолжается мое сотрудничество с компанией ФОНБЕТ. Третий год я представляю ее благотворительную программу «Ставка на добро». С сегодняшнего дня программа получает новое название — «ДоброFON», — сообщил амбассадор благотворительной программы Алексей Ягудин.

Особо хочу отметить: меняется название, но не меняется суть нашей благотворительной программы! Мы продолжим акции с нашими партнерами — футбольными, хоккейными клубами, спортивными лигами и федерациями. Как и прежде, будем оказывать поддержку благотворительным фондам и социальным организациям. Постараемся помочь тем, кто особенно нуждается во внимании: пожилым людям, воспитанникам детских домов и интернатов, детям с ограниченными возможностями здоровья.

И, самое главное, продолжим реализацию справедливой и важной формулы — спорт должен быть доступен для каждого».

Напомним, что благотворительная программа «Ставка на добро» была выведена в самостоятельное направление в 2020 году. За три года было реализовано свыше 200 социально значимых проектов по оказанию адресной помощи больницам, домам престарелых, детским домам, интернатам и приютам, реабилитационным центрам, а также ветеранам ВОВ и спорта.

0
Читайте также
Украинские фехтовальщики бойкотируют поединки с россиянами на ЧМ-2023, но рискуют остаться без Олимпиады
«Зенит» продаст Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро
Упавшая стена уничтожила четыре автомобиля в Кисловодске
Путин подписал закон о повышении предельного возраста части военных в запасе на пять лет
Войска РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ и 46 военных под Херсоном
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Джузеппе Росси завершил карьеру