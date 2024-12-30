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Футбол

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Дрозд — о разочаровании года: «Очень расстроило, что «Золотой мяч» в этом году не дали Карвахалю»

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Бывший профессиональный боксер, экс-чемпион мира по версии WBC (2014-2016) Григорий Дрозд в комментарии для «СЭ» назвал главное разочарование 2024 года.

«Меня очень расстроило, что «Золотой мяч» в этом году не дали Карвахалю. Дани должен был получать этот «Золотой мяч», такая карьера и такой сезон шикарный он провел. Поэтому для меня это главное разочарование. Помню, очень расстроился, когда увидел результаты. Почему его не выбрали, я так и не понял», — сказал Дрозд «СЭ».

28 октября в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча». Обладателем награды стал Родри, опередивший в голосовании футболистов «Реала» Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема. Четвертое место занял Карвахаль.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью «РБ Спорт» назвал главным разочарованием года пустые трибуны на матчах РПЛ.

Денис Сафронов

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Футбол
Григорий Дрозд
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