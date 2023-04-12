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Сегодня, 13:38

Дуду рассказал, как помог россиянину оплатить ремонт машины

Алина Савинова
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Бывший бразильский полузащитник Дуду рассказал о своей жизни в России.

«Особых проблем не было, но я частенько опаздывал на тренировки из-за московских пробок — вот их не любил», — приводит «РБ Спорт» слова Дуду.

Также он вспомнил историю о том, как помог россиянину оплатить ремонт машины.

«Была смешная история. В меня врезалась старая «Лада», чуть побила мою машину. В той ситуации я не был виновником, водитель сам в меня въехал. Я не стал требовать с него денег, а просто так сам отдал ему в районе 50 тысяч рублей — помог оплатить ему ремонт», — добавил экс-игрок.

Дуду выступал за ЦСКА с 2005 по 2008 год. За московский клуб он провел 74 матча, также в составе армейцев полузащитник стал двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dudu-v-menya-vrezalas-staraya-lada-ya-ne-stal-trebovat-s-voditelya-den-gi-a-otdal-emu-prosto-tak-50-ty-syach-rublej/
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