Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Бразилия
Рейтинг УЕФА
Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая Лига
ЮФЛ
Женский футбол
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Азии
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол

Сегодня, 13:05

Дюков рассказал о планах по реализации проекта «Школьная футбольная лига»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент РФС Александр Дюков рассказал журналистам о турнире «Школьная футбольная лига».

«Это очень важный элемент нашего флагманского проекта «Футбол в школе». Мы целенаправленно и системно развиваем детский массовый футбол, и это очень важно. Все мы прекрасно помним «Кожаный мяч», 70-80-е годы, наши дворы. Соответственно многие промышленные предприятия имели футбольные поля, на которых играли как взрослые, так и дети. К сожалению, вот этот массовый футбол, детский футбол и «Кожаный мяч» в 90-е годы мы потеряли. Естественно, для того чтобы добиваться успеха в футболе, в том числе в профессиональном, нам нужна массовость. Нам нужно развивать массовый детский футбол. И проект «Футбол в школе» — отличная возможность для того, чтобы этот массовый футбол перезапустить. Футбольная инфраструктура в основном покинула наши дворы, но она осталась в школах. Это соответственно спортивные залы или площадки при школах. Вот эту инфраструктуру надо использовать. Также есть преподаватели физкультуры, которые могут стать отличными тренерами массового футбола. Поэтому несколько лет назад мы запустили этот проект.
С Минпросвещения РФ мы согласовали, что третий урок физкультуры в ряде школ начинает проводиться на базе футбола. РФС подготовил и обучил преподавателей физкультуры, выдал им лицензию. Мы подготовили методички и конспекты для проведения тренировок. Мы снабжаем эти школы спортивным инвентарем. Только в прошлом учебном году мы поставили 80 тысяч мячей, в этом году количество школ увеличилось, поставили еще 80 тысяч мячей. Также мы передаем манишки, фишки — все, что нужно для проведения занятий. И как результат, уже в этом году в проекте «Футбол в школе» участвуют уже 4150 школ по всей стране. Все регионы вовлечены. Более миллиона детей участвует в занятиях футболом на уроках физкультуры. Что еще важно, в тех школах, которые проводят третий урок физкультуры в качестве футбола, создаются футбольные секции, которые проводят дополнительные занятия. Естественно, когда занимаешься футболом, важна соревновательная практика. Без соревнований ты не можешь прогрессировать. Поэтому важной частью этого проекта является «Школьная футбольная лига». Сегодня, по сути, мы проводим первый финальный этап этого турнира. Сегодня очень большое мероприятие, 65 регионов, почти 100 команд принимают участие. Начиная с этого учебного года Школьная футбольная лига будет становиться все более регулярной и массовой. Будут проводиться школьные этапы, муниципальные этапы. В конце учебного года будут региональные этапы, а в завершение сосотоится всероссийский финал, который будет проводиться в сентябре, в начале нового учебного года, на таких площадках, как «Лужники», — сказал Дюков.

Турнир Школьной футбольной лиги проходит с 20 по 24 сентября на полях спорткомплекса «Лужники». В соревнованиях принимают участие 96 школьных команд из 65 регионов России.

4
Обсудить
Читайте также
Стало известно, сколько призовых выплатят призерам Игр стран СНГ
«Бавария» победила кризисный «МЮ» в матче-триллере. Но в Мюнхене полно своих проблем
Источник сообщил о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев
Минспорта отказалось платить ежегодный взнос в бюджет WADA размером $1,2 млн
На Украине прогремели взрывы после атаки ВСУ на Крым
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Советник президента УЕФА оценил открытие проекта «Футбол в школе»: «Это грандиозно!»