Дюков заявил, что РФС получает выплаты от УЕФА на реализацию различных проектов

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал старт турнира «Футбол в школе».

«4150 школ не просто играют в футбол, они проводят тренировки, — сказал Дюков. — Это дело добровольное, решение школ и учащихся. Мы не ставим перед собой задачу вовлечь всех школьников в занятия футболом. Есть школы, которые считают это важным, учащиеся хотят посещать занятия — посещают их с удовольствием. Уроки проводят преподаватели физкультуры, которые проходят 25-часовой бесплатный курс, получают лицензию Е и работают с детьми. Бюджет РФС на этот проект? Этот проект находится в развитии, каждый год бюджет этого проекта увеличивается. Сумма составляет порядка 300 миллионов рублей. Это не затраты, а инвестиции».

Дюков также рассказал, как УЕФА помогает при реализации различных проектов.

«Йозеф Климент (советник президента УЕФА) знал об этом проекте, обсудили его. Работа, которую мы сделали, впечатляет. Это крупнейший спортивный проект, на мой взгляд, в мире. Ни одна ассоциация в Европе не может похвастаться такими показателями. Мы продолжаем сотрудничать с УЕФА, они помогают нам с реализацией проектов. Получаем деньги на «Хет-трик», которые используем на реализацию разных проектов, на строительство полей. Какие-то средства будем использовать и для реализации проекта «Футбол в школе». Каждый год получаем (от УЕФА) такую же сумму, как и другие ассоциации, соответствующие нашему размеру, нет никакой дискриминации», — добавил Дюков.

Турнир Школьной футбольной лиги проходит с 20 по 24 сентября на полях спорткомплекса «Лужники». В соревнованиях принимают участие 96 школьных команд из 65 регионов России.