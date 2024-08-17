Джикия объяснил слова Черчесова о том, что у него уличный характер

Защитник Георгий Джикия прокомментировал высказывание главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

Ранее 60-летний специалист заявил, что у Джикии «уличный характер».

— Черчесов сказал, что у вас уличный характер. В чем это проявляется?

— Почему вы дальше не спросили, что он имел в виду.

— Может, у вас есть яркое воспоминание из уличного футбола?

— Очень много. Детство на улице было отличным.

— Может, какой-то гол, какой-то матч, о чем рассказывали во дворе?

— Да нет, понятное дело, очень много воспоминаний, когда друзьями собирались. Очень беззаботное детство. Всегда тепло вспоминается, когда мы собираемся друзьями, с кем по 20-25 лет вместе выросли. До сих пор со всеми хорошо общаемся. Есть что вспомнить из детства. Приятно, когда друзья детства поддерживают связь. За праздничными столами вспоминают такие приятные моменты, — сказал Джикия.

30-летний Джикия в июне покинул «Спартак» в связи с истечением контракта. Он выступал за красно-белых с 2017 года, провел за команду 215 матчей, забил 5 мячей и сделал 11 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 миллиона евро.