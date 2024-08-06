Экоактивисты облили краской особняк Лионеля Месси на Ибице

Сегодня, 16:18
Экоактивисты из организации Futuro Vegetal стали участниками акции, целью которой стал особняк нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, находящийся на острове Ибица.
По данным Le Parisien, активисты хотели привлечь внимание к «ответственности богатых во время климатического кризиса». Для этого они облили дом аргентинца краской и написали на его фасаде следующее: «Поможем планете. Давайте есть богатых. Давайте упраздним полицию». Участники акции выразили недовольство тем, что дом пустует. Дело в том, что Месси пока не оформил документ, позволяющий ему заселиться, так как несколько комнат были построены без разрешения.
В нынешнем сезоне МЛС 37-летний футболист провел 12 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Контракт аргентинца с «Интер Майами» рассчитан до 31 декабря 2025 года.