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Сегодня, 22:05

Саа: «Роналду совершенный футболист. Ему не нужна такая поддержка, какая необходима Месси»

Саа назвал Роналду более совершенным футболистом, чем Месси
Руслан Минаев
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Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Луи Саа считает Криштиану Роналду лучше Лионеля Месси.

По словам Саа, португальцу не нужна такая поддержка, как аргентинцу.

«Что касается Роналду и его наследия, то я считаю его самым совершенным футболистом. Если посмотреть на его навыки — он умеет все. Ему, возможно, даже не нужна такая поддержка, какая необходима Месси.

Но я все равно уважаю Месси, он выдающийся талант. Этих игроков, возможно, вообще не стоит сравнивать, они разные», — цитирует Саа Sky Sports.

Месси оформил дубль в финале ЧМ-2022 против Франции (3:3, 4:2 по пенальти) и стал лучшим игроком турнира.

Роналду с Португалией вылетел на стадии ? финала, проиграв Марокко (0:1).

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
Луи Саа
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