Экс-футболист Мичков — о сравнениях с Зиданом: «Я выделялся — и перестал»

Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков рассказал, как относился к сравнениям с легендой французского футбола Зинедином Зиданом.

«Да никак. Серега [Игнашевич] сказал, что я был талантлив. Но мало ли кто выделяется на детском уровне. Я вот выделялся — и перестал. Пришлось опускаться в опорную зону. Стандартно для игроков нашей позиции: так же перешел вглубь Дима Тарасов в «Томи», — приводит Sport24 слова Мичкова.

Мичков выступал за такие российские команды, как «Факел», «Рубин», «Томь», «Краснодар», «Шинник», «Витязь» и другие. С 2021 года он работает старшим тренером «Балтики».