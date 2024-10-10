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Футбол

Сегодня, 10:50

Экс-футболист сборной Украины Алиев объявлен в розыск МВД РФ за призывы к терроризму

Владислав Маслов
Корреспондент
Александр Алиев в игре за «Локомотив».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-футболист «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев добавлен в розыскную базу МВД России за призывы к терроризму.

Ранее бывший спортсмен призывал к убийству мирного населения Курской области, где он жил на протяжении нескольких лет. Алиев является уроженцем Хабаровска и имеет российское гражданство.

Конкретная статья, которая вменяется бывшему игроку, в базе не указана.

39-летний Алиев также известен по выступлениям за киевское «Динамо» и «Анжи». На его счету 28 матчей и 6 голов за украинскую сборную.

Источник: РИА Новости Спорт
Александр Алиев

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