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Футбол

Сегодня, 15:57

Экс-футболистка сборной России рассказала, сколько получают спортсменки в женском футболе

Бывшая футболистка женской сборной России и действующий тренер в академии «Спартака» Елена Терехова рассказала, какие зарплаты получают игроки в российской женской Суперлиге.

«Средняя зарплата примерно 100 тысяч рублей. Самая маленькая — 50-60 тысяч. У кого-то 200-250 тысяч. Может, 300, но это единицы. Зарплат по 3 миллиона евро как у Дзюбы в «Зените»? Такого нет. Просто женский футбол не зарабатывает. Чтобы был заработок, должны прийти спонсоры. А мы всегда говорим, что женский футбол пока не зарабатывает. Вложите, а потом, когда-нибудь», — приводит слова Тереховой «КП Спорт».

Она также заявила, что в женском чемпионате всего единицы хороших легионеров, потому что существует большая разница зарплат по сравнению с мужским футболом.

«Падение лиги? У нас нет такой проблемы, потому что нет финансов. Чтобы поднимать уровень чемпионата, нужны легионеры и классные тренеры. Нужно вкладывать деньги, нужны зарплаты», — добавила Терехова.

35-летняя спортсменка выступала за российские «Спартак», «Россиянка», ЦСКА и американскую «Индиану». За национальную сборную она провела 77 матчей, в которых забила семь мячей.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/eks-futbolistka-sbornoj-rossii-raskryla-zarplaty-v-zhenskom-futbole/
Футбол
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