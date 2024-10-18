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Футбол

Сегодня, 14:59

Экс-генсек ФИФА Вальке рассказал о целях своего визита в Россию

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке ответил на вопросы «СЭ» о целях своего визита в Росиию.

Француз прибыл в страну в качестве участника форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Уфе с 17 по 19 октября.

— Каково вам вернуться в Россию? Что чувствуете и чем здесь занимаетесь?

— Я здесь, чтобы поддержать форум. Много интересных встреч проходит. Также мы вместе с IFA презентуем проект и работаем над налаживанием отношений со странами со всего мира.

Ситуация с отстранением России? Это не зависит от нас, это на другом уровне. Уверен, что однажды она закончится. Спорт будет первым инструментом, чтобы объединить людей. И футбол в том числе. Совет для РФС? Они делают все верно — продолжают играть, проводить товарищеские матчи. Как только ситуация изменится, [российский] футбол будет готов вернуться [на международную арену].

Вальке занимал пост генсека ФИФА с 2007 по 2015 год. Он был уволен в 2016 году по подозрению в коррупции при реализации билетов на чемпионаты мира. Впоследствии функционер был отстранен от футбольной деятельности до октября 2025 года.

В 2021 году француз был снова дисквалифицирован — за различные нарушения кодекса этики ФИФА. Срок наказания (6 лет и 8 месяцев) вступит в силу по окончании предыдущей дисквалификации.

Футбол
Жером Вальке

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