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Сегодня, 15:25

Экс-генсек ФИФА Вальке: «Уверен, УЕФА и ФИФА ждут возвращения России»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке поделился мнением об отношении международных футбольных организаций к России.

— Уверен, УЕФА и ФИФА ждут возвращения России. Почему нет? Все ждут ее возвращения. ЮАР был забанен ФИФА, но потом вернулся (сборная ЮАР была отстранена от турниров под эгидой ФИФА с 1957 по 1992 год из-за политики апартеида — Прим. «СЭ»). Уверен, европейская ассоциация думают о спорте и футболе, — сказал Вальке «СЭ».

Также функционер поделился воспоминаниями о чемпионате мира-2018 в России.

— Вы работали над чемпионатом мира 2018 года в России. Можно ли сказать, что это лучший ЧМ в истории?

— Сложно ответить на этот вопрос. Каждый чемпионат мира уникален! Нет одного лучшего. В России была прекрасная организация. Россия — футбольная страна, которая заслужила провести этот турнир.

— Вы сказали, что была прекрасная организация.

— Все действительно было прекрасно.

— Если говорить лично о вас, для вас это лучший чемпионат мира из тех, что вы видели?

— Тяжелый вопрос... В каждом ЧМ было что-то особенное. Турнир в ЮАР был уникален тем, что впервые прошел в Африке, а в Германии было отличное время, чтобы завести друзей. Бразилию я просто люблю. Россия умеет организовывать исключительно хорошие турниры. В Катаре, например, все было в одном городе — в один день можно было посетить несколько матчей. Но чемпионат мира в России получил огромный успех. Сравнивать турниры нельзя. Я никогда не понимал, зачем в конце чемпионата мира президент ФИФА говорит, что прошедший турнир был лучшим в истории. Ведь ты же знаешь, что скажешь то же самое через 4 года.

Может ли Россия принять мундиаль еще раз? Конечно! Почему нет? — добавил француз.

Вальке занимал пост генсека ФИФА с 2007 по 2015 год. Он был уволен в 2016 году по подозрению в коррупции при реализации билетов на чемпионаты мира. Впоследствии функционер был отстранен от футбольной деятельности до октября 2025 года.

В 2021 году француз был снова дисквалифицирован — за различные нарушения кодекса этики ФИФА. Срок наказания (6 лет и 8 месяцев) вступит в силу по окончании предыдущей дисквалификации.

Жером Вальке
ФИФА

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