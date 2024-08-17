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Сегодня, 16:20

Экс-глава ВОБ Шпрыгин баллотируется в Мосгордуму

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Экс-глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) и известный фанат московского «Динамо» Александр Шпрыгин участвует в выборах в Московскую городскую думу в качестве кандидата в депутаты.

47-летний россиянин является кандидатом от ЛДПР и выдвигается от Северного административного округа. Выборы пройдут в единый день голосования 6-8 сентября на всех избирательных участках столицы, а также в формате электронного голосования.

Рекламный стенд в рамках предвыборной кампании Александра Шпрыгина.
Фото «СЭ»

Шпрыгин наиболее известен по работе в ВОБ, которая был основана 25 мая 2007 года при поддержке РФС и распущена в 2016 году. Кроме того, нынешний кандидат в депутаты Мосгордумы несколько лет возглавлял фан-клуб бело-голубых.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Александр Шпрыгин
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