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Сегодня, 18:18

Экс-игрок ЦСКА Дуду озвучил фразы на русском языке, которые отложились в его памяти

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Бывший полузащитник ЦСКА Дуду озвучил фразы на русском языке, которые запомнил во время выступлений в России.

«Это очень сложный язык! Я помню следующее: мой подруг, доброе утро, как дела, очень хорошо, молодец. К сожалению, больше ничего сказать на русском я не могу», — приводит слова Дуду «РБ Спорт».

Дуду выступал за московский клуб с 2005 по 2008 год. В общей сложности бразилец провел 107 матчей за армейцев, в которых забил 10 голов и отдал столько же результативных передач. В составе красно-синих Дуду стал двукратным чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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