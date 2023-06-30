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Сегодня, 22:14

Бэйл получил орден кавалера Британской империи из рук принца Уильяма

Руслан Минаев
Принц Уильям вручает орден Гарету Бэйлу.
Фото соцсети Гарета Бэйла, Twitter
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Экс-вингер «Реала» и «Тоттенхэма» Гарет Бэйл был удостоен ордена кавалера Британской империи — самого младшего из пяти классов. Орден, учрежденный в 1917 году ему вручал принц Уильям.

«Для меня огромная честь получить орден Британской империи от принца Уэльского.

Очень особенное утро в окружении такого количества невероятных и вдохновляющих людей", — написал валлиец в соцсети.

Завершивший профессиональную карьеру Бэйл является 5-кратным победителем Лиги чемпионов в составе «Реала». В составе мадридцев он также является трехкратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также 4-кратным победителем клубного чемпионата мира.

Он рекордные шесть раз становился игроком года в Уэльсе.

В составе сборной он завоевывал бронзовые медали на чемпионате Европы-2016.

Гарет Бэйл
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Гарет Бэйл получил орден Британской империи