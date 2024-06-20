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Сегодня, 16:55

Экс-игрок «Терека» Федьков рассказал, как Кадыров грозил вывезти команду в горы

Виктория Кравченко
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Бывший футболист сборной России и «Терека» Андрей Федьков рассказал о дружбе с Рамзаном Кадыровым.

— Насколько понимаю, вы были достаточно близки с Кадыровым. Называли его Рамзаном?

— Только в личном общении. Когда я играл, он приезжал почти на каждую тренировку. «Федьков, как дела? Готов?» (копирует акцент Кадырова) А ты попробуй сказать, что не готов". Неудобно. Но вообще Кадыров все делал по-человечески — мог и похвалить, и поругать.

— Как именно ругал?

— Если что-то не нравилось, говорил: «Э, вы че делаете?! Вас что, вывести в горы и показать природу?!» Правда, так и не вывез.

— Помните самый жесткий разнос от Кадырова?

— После какого-то поражения зашел в раздевалку: «Что мешает выигрывать?» И кто-то из глубины сквозь паузу, очень робко: «Задержка зарплаты». Я обеими руками схватился за голову, подумал про себя: «Ну дебил!» — цитирует Федькова Sport24.

В 2004 году Федьков выиграл в составе «Терека» Кубок России. Также он дважды становился победителем первой лиги и провел два матча за сборную России.

Источник: https://sport24.ru/football/news-658000-eks-futbolist-tereka-rasskazal-kak-kadyrov-grozil-vyvezti-komandu-v-gory
Андрей Федьков
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