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Сегодня, 17:10

Экс-тренер «Барселоны» Куман сравнил Ферстаппена с Месси

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сравнил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси.

«У обоих есть воля к победе, желание выиграть любой ценой, способность быть жестким и показывать свои лучшие качества, когда-то что-то идет не так.

Это можно видеть в Максе, в его поведение, во взгляде, в огоньке в его глазах. Если он меняет шины, то не спрашивает, а сообщает об этом. Он берет на себя ответственность. Между ними есть еще одно сходство. Они абсолютные энтузиасты", — цитирует Кумана Formula1.NL.

9 декабря Ферстаппен вручил трофей чемпиону мира по картингу россиянину Кириллу Куцкову.

Лионель Месси
Роналд Куман
Макс Ферстаппен
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