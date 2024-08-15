Экс-тренер «Челси» Почеттино согласился возглавить сборную США

Бывший тренер «Челси» Маурисио Почеттино может возглавить сборную США, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, 52-летний аргентинец дал свое согласие на предложение североамериканской сборной.

Последним местом работы Почеттино был «Челси», который специалист покинул в летнее межсезонье. До этого он возглавлял «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».

В июле из сборной США уволили Грегга Берхалтера, под руководством которого национальная команда не сумела выйти в плей-офф домашнего Кубка Америки. В 2026 году США станет одной из стран-хозяев чемпионата мира.