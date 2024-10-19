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Футбол

Сегодня, 14:30

Экс-защитник «Факела» Кудряшов: «Воронеж нужен в РПЛ, у клуба одни из лучших болельщиков страны»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший защитник «Факела» Александр Кудряшов поделился впечатлениями от матча легенд воронежского клуба и сборной СССР/России в рамках проекта РФС «Лига легенд».
Встреча прошла 15 октября в Воронеже и завершилась со счетом 6:2 в пользу легенд сборной.

— Впечатления самые положительные. Матч собрал на поле знаковые фигуры футбольного мира, а на трибунах- преданных болельщиков и просто любителей футбола. Уверен, что все получили удовольствие от происходящего.

— Как оцените идею РФС с матчами «Лиги легенд»?

— Считаю, что инициатива интересная и имеет перспективы. Во-первых, ветераны, посвятившие футболу всю свою жизнь, рады вновь окунуться в эту атмосферу . Во-вторых, болельщики тоже рады таким встречам со своими кумирами. Ведь, придя на матч, вы встречаете болельщиков разных возрастов. Уверен, что к «Лиге легенд» будет прикован интерес как со стороны молодежи, так и опытных болельщиков. По своем опыту могу сказать, что люди писали, подходили, радовались встрече. Безусловно, это очень приятно.

— Следите за выступлениями «Факела» в РПЛ? Что скажете об игре команды?

— Конечно, слежу! В этом клубе прошла большая часть моей карьеры, конечно, хочется видеть их в РПЛ. Оценивать работу тренерского штаба не в моей компетенции.

— По-вашему, РПЛ нужен такой клуб, как «Факел»?

— Ну конечно! Клуб с огромной историей и традициями, с одними из лучших болельщиков в стране. Недавно построили новый стадион, реконструируют Центральный стадион Профсоюзов. В городе развивается детский и юношеский футбол. Я бы назвал Воронеж футбольной столицей Черноземья.

— Кто из бывших одноклубников добился наибольшего успеха как тренер?

— Назову Радика Ямлиханова. Отличный футболист в прошлом, он уже стал обладателем кубка страны в штабе ЦСКА, серебрянным призером РПЛ в том же ЦСКА и «Сочи».

— С кем еще из участников матча удалось пообщаться?

— С Юрой Жирковым знаком лично. Он был совсем юным , когда мы играли в тамбовском «Спартаке». О чем говорили... да обо всем понемногу (улыбается). Его тренерскую карьеру не обсуждали.

Кудряшов выступал за «Факел» с 1996 по 2003 и с 2010 по 2013 год, проведя 170 матчей и забив 1 гол. На сегодняшний день 50-летний россиянин является тренером тамбовского «Спартака».

Сборная России по футболу
ФК Спартак (Тамбов)
ФК Факел (Воронеж)

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