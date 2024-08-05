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Сегодня, 16:40

Ещенко рассказал, что хочет развиваться как тренер

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Экс-защитник сборной России Андрей Ещенко рассказал, что входит в его должностные обязанности в «Кубани».

40-летний Ещенко занимает в краснодарском клубе пост руководителя программы развития молодежного футбола с 11 июля 2024 года.

«Я работаю тренером молодежной команды и руководителем программ развития молодежного футбола. Мне предложили поработать — я согласился. Не хотел идти в управляющие должности, решил развиваться как тренер. Пытаемся что-то изменить и помочь ребятам выйти на высокий уровень. Шесть человек уже подписали с основной командой контракты. Делаем все, чтобы люди ходили на «Кубань», как это было раньше. Да, проблем много, но мы потихоньку двигаемся. Сделали уже большой шаг.

Тут я уже получаю тренерский опыт. И понимаю, что хочу быть тренером. Хочу пройти через все стадии на пути к должности главного тренера профессионального клуба", — цитирует Ещенко Metaratings.

После завершения карьеры в 2021 году Ещенко входил в тренерский штаб Паоло Ваноли в «Спартаке». Также бывший футболист работал в московском клубе заместителем технического директора академии.

Источник: Metaratings
Андрей Ещенко
Футбол
ФК Кубань
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