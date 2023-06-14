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Сегодня, 19:16

Фатма Самура покинула пост генерального секретаря ФИФА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура покидает свой пост, сообщает официальный сайт организации.

«Присоединиться к ФИФА было лучшим решением в моей жизни. Я очень горжусь тем, что возглавляла такую разнообразную команду. Мои первые слова благодарности адресованы Джанни Инфантино за предоставленную мне работу мечты. Он продемонстрировал доверие, понимание и невероятный уровень поддержки. Приятно работать бок о бок с человеком, который преобразил ФИФА. ФИФА сегодня — это лучше управляемая, более открытая, более надежная и более прозрачная организация. Я покину ФИФА с большим чувством гордости и выполненного долга», — цитирует заявление Самуры официальный сайт ФИФА.

Уроженка Сенегала занимала должность генерального секретаря ФИФА с 2016 года. Она стала первой женщиной, работавшей на этом посту в истории организации.

ФИФА
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