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Футбол

Сегодня, 22:44

ФИФА 3 октября примет решение по Израилю

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Совет ФИФА планирует 3 октября рассмотреть запрос Палестинской футбольной ассоциации (PFA) о возможном отстранении израильских команд от участия в международных турнирах, сообщается в заявлении PFA.

Ранее Федерация футбола Палестины при поддержке еще 11 национальных федераций официально потребовала отстранить Израильскую федерацию футбола от любой деятельности в рамках ФИФА за «грубое и постоянное нарушение регламента ФИФА, а также регулярное беспрецедентное попрание прав палестинских клубов и футболистов».

23 сентября портал One сообщил, что ФИФА приняла решение не отстранять сборную Израиля и объявит об этом решении в начале октября.

Футбол
Сборная Израиля по футболу
ФИФА

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