ФИФА 3 октября примет решение по Израилю

Совет ФИФА планирует 3 октября рассмотреть запрос Палестинской футбольной ассоциации (PFA) о возможном отстранении израильских команд от участия в международных турнирах, сообщается в заявлении PFA.

Ранее Федерация футбола Палестины при поддержке еще 11 национальных федераций официально потребовала отстранить Израильскую федерацию футбола от любой деятельности в рамках ФИФА за «грубое и постоянное нарушение регламента ФИФА, а также регулярное беспрецедентное попрание прав палестинских клубов и футболистов».

23 сентября портал One сообщил, что ФИФА приняла решение не отстранять сборную Израиля и объявит об этом решении в начале октября.