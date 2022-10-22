ФИФА анонсировала изменения в работе трансферного рынка

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Президент ФИФА Джанни Инфантино по итогам заседание совета организации анонсировал изменения в работу трансферного рынка.
В частности, перемены начнутся с выплат организациями, которые воспитывают игроков. Также ФИФА займется организацией прозрачности платежей между клубами.
«Были утверждены правила информационного центра ФИФА. Мы решили создать его пару лет назад в качестве части реформы системы трансферного рынка. Через центр будут проходить все платежи, связанные с трансферами. Мы начнем с компенсации клубам, которые занимаются воспитанием игроков. Такие клубы есть по всему миру, и они делают чрезвычайно важную работу
Мы решили сделать систему автоматизированной — каждый трансфер профессионального игрока, в стоимость которого включены компенсация за тренировки и солидарные выплаты, будут автоматически направляться клубам с помощью информационного центра ФИФА. Это изменит жизнь маленьких клубов», — цитирует Инфантино ТАСС.
Новые положение вступят в силу с 16 ноября 2022 года. Отмечается, что тренировочный клубы будут получать около 400 миллионов долларов, что в 5 раз больше в сравнении с текущим заработком.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования