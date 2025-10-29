ФИФА опубликовала обновленный список игроков, которые провели 100 и более матчей за сборную

Из российских игроков в него попали Сергей Игнашевич (127 игр), Виктор Онопко (113), Игорь Акинфеев (111), Юрий Жирков (105) и Василий Березуцкий (101).

В топ-5 по количеству матчей за сборные вошли Криштиану Роналду (Португалия, 225 игр), Бадер аль-Мутава (Кувейт, 202), Лионель Месси (Аргентина, 195), Со Чин Энн (Малайзия, 195) и Лука Модрич (Хорватия, 192).

Всего в список попали 653 игрока, на счету которых участие в матчах категории A. В их число входят игры чемпионатов мира и отборочных турниров, континентальные соревнования и их квалификации, товарищеские игры между основными сборными, финальные и отборочные матчи олимпийских игр, сыгранные до 1948 года включительно.

С полным списком игроков можно ознакомиться по ссылке.