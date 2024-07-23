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Футбол

Сегодня, 14:26

ФИФА отреагировала на обвинения в перегруженности календаря

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ФИФА прокомментировала обвинения в перегруженности календаря международных матчей.

«Текущий календарь был единогласно одобрен советом ФИФА, в состав которого входят представители всех континентов, включая Европу, после всесторонних и инклюзивных консультаций с участием FIFPro и органов лиг.

Календарь ФИФА – единственный инструмент, гарантирующий, что международный футбол сможет продолжать выживать, сосуществовать и процветать наряду с внутренним и континентальным клубным футболом.

Некоторые лиги в Европе, которые сами являются организаторами соревнований и регулирующими органами, действуют в коммерческих интересах, лицемерно и без учета интересов всех остальных в мире. Эти лиги, очевидно, предпочитают календарь, наполненный товарищескими матчами и летними турами, часто предполагающими обширные поездки по всему миру.

Напротив, ФИФА должна защищать общие интересы мирового футбола, включая защиту игроков, везде и на всех уровнях игры», – говорится в заявлении ФИФА.

23 июля стало известно, что Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) вместе с европейскими лигами подаст официальную жалобу на ФИФА в Европейскую комиссию из-за перегруженного календаря матчей.

Футбол
ФИФА
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FIFPro и европейские лиги подадут совместную жалобу на ФИФА из-за перегруженности календаря