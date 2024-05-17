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Футбол

Сегодня, 09:10

ФИФА рассмотрит вопрос о приостановке членства израильской федерации

Алина Савинова
Джанни Инфантино.
Фото Reuters
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Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что организация проведет внеочередной совет для рассмотрения требования Футбольной ассоциации Палестины о приостановлении членства Федерации футбола Израиля.

Ранее с таким предложением на конгрессе в Бангкоке выступил глава футбольной ассоциации Палестины Джибрил Раджуп.

«Учитывая чувствительный характер, ФИФА поручит независимым юридическим экспертам провести оценку запросов, прозвучавших в выступлении представителя Палестины. Мы должны предоставить возможность обеим сторонам, членам-ассоциациям высказаться, результаты анализа будут направлены совету ФИФА», — приводит ТАСС слова Инфантино.

Президент ФИФА отметил, что совет будет созван в ближайшие два месяца — до 20 июля.

В феврале 12 стран Ближнего Востока призвали ФИФА отстранить сборную Израиля от соревнований. Письмо также было отправлено всем 211 национальным футбольным федерациям и шести региональным организациям, включая УЕФА. В инициативную группу входили федерации футбола Иордании, Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.

Страны Ближнего Востока призывают ФИФА отстранить от&nbsp;футбола сборную Израиля. Израиль требуют отстранить от футбола. Письмо уже в ФИФА

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Более тысячи израильтян были убиты и более 240 — взяты в заложники. Позже Израиль объявил о полной блокаде Газы.

Источник: ТАСС
Джанни Инфантино
ФИФА
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