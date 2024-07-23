FIFPro и европейские лиги подадут совместную жалобу на ФИФА из-за перегруженности календаря

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) вместе с европейскими лигами подаст официальную жалобу на ФИФА в Европейскую комиссию из-за перегруженного календаря матчей, сообщается на официальном сайте организации.

«После решений своих соответствующих исполнительных органов европейские лиги и FIFPro совместно подадут официальную жалобу на ФИФА в Европейскую комиссию на основании антимонопольного законодательства на тему календаря международных матчей.

На протяжении нескольких лет лиги и союзы игроков неоднократно призывали ФИФА разработать четкий, прозрачный и справедливый процесс в отношении календаря международных матчей. Последний официальный запрос был отправлен перед конгрессом и советом ФИФА в мае 2024 года. К сожалению, ФИФА последовательно отказывается включать национальные лиги и профсоюзы игроков в процесс принятия решений.

Календарь международных матчей в настоящее время перенасыщен, стал неприемлемым для национальных лиг и представляет опасность для здоровья игроков. Решения ФИФА за последние годы неоднократно благоприятствовали ее собственным соревнованиям и коммерческим интересам, пренебрегали ее обязанностями как руководящего органа и наносили ущерб экономическим интересам национальных лиг и благосостоянию игроков.

В настоящее время судебный иск является единственным ответственным шагом европейских лиг и союзов игроков для защиты футбола, его экосистемы и трудовых ресурсов от односторонних решений ФИФА», — говорится в заявлении FIFPro.