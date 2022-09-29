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Футбол

29 сентября, 07:09

Фигу установил рекорд Гиннесса, сыграв в футбол на борту самолета

Евгений Козинов
Корреспондент
Луиш Фигу.
Фото Global Look Press

Экс-игрок сборной Португалии Луиш Фигу и 7 фанатов футбола установили мировой рекорд Гиннесса по игре в футбол на большой высоте.

Они провели матч на высоте более 6 километров, сыграв на борту самолета, оборудованного небольшим полем. Полет проходил по параболической траектории, что позволило добиться невесомости.

48-летний Луиш Фигу выступал за «Спортинг», «Реал», «Барселону», «Интер» и сборную Португалии. Четырехкратный чемпион Испании и Италии, победитель Лиги чемпионов, обладатель «Золотого мяча».

Луиш Фигу
Футбол
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