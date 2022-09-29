Фигу установил рекорд Гиннесса, сыграв в футбол на борту самолета

Экс-игрок сборной Португалии Луиш Фигу и 7 фанатов футбола установили мировой рекорд Гиннесса по игре в футбол на большой высоте.

Они провели матч на высоте более 6 километров, сыграв на борту самолета, оборудованного небольшим полем. Полет проходил по параболической траектории, что позволило добиться невесомости.

Luis Figo is setting Guinness World Records ? pic.twitter.com/CmjjEDXNIE — ESPN UK (@ESPNUK) September 27, 2022

48-летний Луиш Фигу выступал за «Спортинг», «Реал», «Барселону», «Интер» и сборную Португалии. Четырехкратный чемпион Испании и Италии, победитель Лиги чемпионов, обладатель «Золотого мяча».