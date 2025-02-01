Флоран Малуда: «Мостовой — одна из легенд футбола, уважаемая фигура во Франции»

Бывший футболист «Челси» Флоран Малуда заявил, что экс-игрок сборной СССР Александр Мостовой является одной из легенд футбола.

«Величайший футболист России? Для меня это Александр Мостовой — он самый известный. Мне нравилось наблюдать, как он играет за «Страсбург». Это одна из легенд футбола, уважаемая фигура во Франции, был одним из лучших игроков лиги — это большой талант! Кстати, Александр всегда улыбался, несмотря ни на что.

Мостового не зовут работать в клубы РПЛ? Так очень часто происходит с бывшими футболистами. Я считаю, что мы, бывшие игроки, многое дали нынешнему футболу и нас должны уважать. Федерациям футбола нужно придумывать возможности интеграции бывших игроков в футбол. У меня во Франции точно такая же ситуация, как у Александра», — приводит слова Малуда «РБ Спорт».

Мостовой выступал за «Страсбург» с 1994 по 1996 год. В 61 матче он забил 15 голов.